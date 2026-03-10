Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Paralimpiadi Milano Cortina, oro per Giacomo Bertagnolli nella combinata alpina Vision Impaired

L’azzurro conquista il primo posto insieme alla guida Andrea Ravelli dopo aver difeso il vantaggio nello slalom. Per l’Italia è la settima medaglia della rassegna paralimpica
2 min

L’Italia festeggia un nuovo successo alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 grazie alla vittoria di Giacomo Bertagnolli, che conquista la medaglia d’oro nella combinata alpina Vision Impaired insieme alla guida Andrea Ravelli. L’azzurro, già leader dopo la prova di Super-G Vision Impaired, è riuscito a confermare il proprio vantaggio anche nello slalom, difendendo il margine sugli avversari e chiudendo al primo posto. Una prestazione solida e determinata che ha permesso alla coppia italiana di salire sul gradino più alto del podio. Alle spalle di Bertagnolli si è piazzato il britannico Neil Simpson, staccato di 0”65, mentre la medaglia di bronzo è andata all’austriaco Johannes Aigner, che ha terminato la gara con un distacco di 1”04. Un altro bel successo di giornata per l'Italia dopo quello della Mazzel.

Bertagnolli difende il vantaggio nello slalom

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima parte della combinata con il Super-G, Bertagnolli è sceso in pista nello slalom con l’obiettivo di gestire il vantaggio accumulato. La discesa è stata precisa e senza errori, permettendo all’azzurro di mantenere il margine sugli inseguitori e assicurarsi la vittoria. La perfetta sintonia con la guida Andrea Ravelli ha avuto un ruolo fondamentale nel risultato finale, confermando la solidità del tandem italiano nelle gare paralimpiche.

Italia a quota sette medaglie come a Pechino 2022

Con questo successo, la spedizione italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 raggiunge quota sette medaglie, lo stesso totale conquistato a Pechino 2022. Il bilancio è però già migliore rispetto all’edizione precedente: l’Italia ha infatti ottenuto un oro in più rispetto ai due conquistati quattro anni fa, segnale della crescita del movimento paralimpico azzurro e della competitività degli atleti italiani sulle piste internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

