Paralimpiadi Milano Cortina, show Italia: De Silvestro conquista l'argento nella combinata sitting
René De Silvestro conquista la medaglia d'argento nella combinata alpina sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Prova da applausi nello slalom dopo il terzo posto nel Super-G, a vincere è stato l'olandese Jeroen Kampschreur per 11 centesimi, terzo l'altro olandese De Langen. Quella di De Silvestro è la nona medaglia dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 (3 ori, 5 argenti e un bronzo).
De Silvestro: "Risultato davvero fantastico, avevo una rabbia dentro..."
"Oggi dovevo, avevo una rabbia dentro... Ho sperato nell'oro visto il tempo che avevo fatto, pensavo di essere davanti al centesimo, alla fine è un grande dello sci, è veramente meritato. In slalom ho fatto un'ottima manche. La pista sono riusciti a tenerla perfettamente, è davvero fantastico". Lo ha dichiarato René De Silvestro ai microfoni di Rai Sport dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella combinata alpina sitting.