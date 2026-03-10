Paralimpiadi Milano Cortina, show Italia: De Silvestro conquista l'argento nella combinata sitting

René De Silvestro conquista la medaglia d'argento nella combinata alpina sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 . Prova da applausi nello slalom dopo il terzo posto nel Super-G, a vincere è stato l'olandese Jeroen Kampschreur per 11 centesimi, terzo l'altro olandese De Langen . Quella di De Silvestro è la nona medaglia dell' Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 (3 ori, 5 argenti e un bronzo).

De Silvestro: "Risultato davvero fantastico, avevo una rabbia dentro..."

"Oggi dovevo, avevo una rabbia dentro... Ho sperato nell'oro visto il tempo che avevo fatto, pensavo di essere davanti al centesimo, alla fine è un grande dello sci, è veramente meritato. In slalom ho fatto un'ottima manche. La pista sono riusciti a tenerla perfettamente, è davvero fantastico". Lo ha dichiarato René De Silvestro ai microfoni di Rai Sport dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella combinata alpina sitting.