Italia da record alle Paralimpiadi Milano Cortina: superate le medaglie di Pechino e Torino

L'azzurra Mazzel si prende l'argento e cala il tris

E anche Chiara Mazzel non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'azzurra ha conquistato la sua terza medaglia paralimpica a Milano Cortina 2026 nella combinata alpina. Dopo il secondo posto nel Super-G Vision Impaired, l'azzurra ha mantenuto il vantaggio nello slalom, non la sua specialità, grazie anche alla guida di Nicola Cotti Cottini. La medaglia d'oro è andata a Veronika Aigner, bronzo per l'austriaca Elina Stary, Quinto posto per Martina Vozza, che ha chiuso a +8"76. "Questa medaglia è stata inaspettata - ha dichiarato Mazzel -, non ci credevo tanto, ma alla fine sono riuscita a conquistare anche questa. Le medaglie danno una spinta in più per affrontare le prossime gare". Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, la guida azzurra che ha scortato nuovamente Mazzel alla medaglia: "È riuscita a concentrarsi per 45 secondi nonostante il mal di testa, è stata brava in slalom. È una specialità in cui pecca un po' di più, ma è stata davvero regolare". Felice anche Martina Vozza: "Siamo soddisfatte dello slalom, non ho sciato male, ma è stato bello provare la pista in vista per lo slalom, siamo lontane al podio, ma siamo contente".