mercoledì 11 marzo 2026
Gruppo FS incontra gli studenti di Venezia alla scoperta delle professioni ferroviarie  

Gruppo FS incontra gli studenti di Venezia alla scoperta delle professioni ferroviarie  

Il programma è organizzato durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: i dettagli
2 min
TagsGruppo FS

Una delegazione di studenti dell’Istituto Algarotti e dell’ITS Marco Polo di Venezia è stata protagonista di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all’orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’iniziativa si è svolta questa mattina presso l’Istituto Algarotti, in occasione della seconda tappa di “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti tecnici superiori. Nel corso dell’incontro, Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer di Ferrovie dello Stato Italiane, ha illustrato agli studenti la partnership tra il Gruppo FS Italiane e Milano Cortina 2026, sottolineando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che guidano l’azione del Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al loro ruolo nella mobilità del futuro.

Guignard e Fabbri tra gli studenti 

A seguire sono intervenuti Charlène Guignard e Marco Fabbri, stelle della danza su ghiaccio e medaglie olimpiche, che hanno condiviso la propria esperienza sportiva e i valori che hanno caratterizzato il loro percorso agonistico. Gli atleti hanno evidenziato come impegno, costanza e determinazione rappresentino elementi chiave tanto nella pratica sportiva quanto nella crescita personale e professionale. Nel corso dell’iniziativa, sono stati inoltre presentati i risultati del Rapporto FS sulla Generazione Z, realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 giovani tra i 14 e i 19 anni e volto ad approfondire il rapporto tra nuove generazioni, mobilità ferroviaria, sport e mondo del lavoro. Con “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane punta a ispirare gli studenti attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, promuovendo i valori dello spirito olimpico – partecipazione, eccellenza, sostenibilità, inclusione, responsabilità e cambiamento – come leve fondamentali per la costruzione del futuro del Paese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

