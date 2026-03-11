Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince altri due ori e scavalca l'Italia

Nonostante lo strabiliante avvio di Paralimpiadi, che le ha permesso di superare le medaglie di Pechino e Torino, la spedizione azzurra si allontana dal podio del medagliere di Milano Cortina 2026. L'Italia è infatti slittata in quinta posizione, dopo essere stata scavalcata dalla Russia, forte di un doppio oro nello sci di fondo.