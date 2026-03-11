Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince altri due ori e scavalca l'Italia

I successi di Golubkov e di Bagiian sanciscono il sorpasso nel medagliere ai danni degli azzurri
2 min
Nonostante lo strabiliante avvio di Paralimpiadi, che le ha permesso di superare le medaglie di Pechino e Torino, la spedizione azzurra si allontana dal podio del medagliere di Milano Cortina 2026. L'Italia è infatti slittata in quinta posizione, dopo essere stata scavalcata dalla Russia, forte di un doppio oro nello sci di fondo.

 

 

Golubkov e Bagiian firmano il sorpasso ai piedi del podio

Giornata trionfale nello sci di fondo per la Russia, che conquista due ori in due specialità diverse e scalza l'Italia dal quarto posto, insediandosi ai piedi del podio del medagliere generale. Nella 10 chilometri con partenza ad intervallo, Ivan Golubkov si è imposto nella categoria sitting, mentre Anastasia Bagiian ha trionfato nella categoria ipovedenti.

Per l'Italia c'è comunque da segnalare nel sitting l'ottimo quarto posto ottenuto da Giuseppe Romele e il buon decimo posto per il compagno di squadra Michele Biglione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

