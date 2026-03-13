Luchini da urlo: oro nello Snowboard alle Paralimpiadi di Milano-Cortina!

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di Snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'azzurro ha chiuso nella seconda manche con il tempo di 56"28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang. Nono posto per l'altro azzurro Paolo Priolo. Per l'Italia è la quarta medaglia d'oro a questa edizione delle Paralimpiadi, nuovo record assoluto per i colori azzurri. Il totale delle medaglie italiane a Milano Cortina sale così a quota 11.