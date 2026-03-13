Paralimpiadi, l'Italia eguaglia Lillehammer 1994

Con l'argento di Bertagnolli, l'Italia conquista la 13esima medaglia alle Paralimpiadi 2026 ed eguaglia così il record assoluto di podi che risaliva ai Giochi Paralimpici norvegesi di Lillehammer nel 1994.

Bertagnolli non si accontenta: "Bicchiere mezzo pieno, domenica voglio l'oro"

"Questo bicchiere direi che è da vederlo mezzo pieno, comunque sono degli ottimi risultati. Ho regalato tante medaglie per poco, ma è anche lo stimolo che ti deve arrivare per far meglio, quindi ci daremo dentro per l'ultima". Così l'azzurro commenta l'argento odierno nello slalom gigante, sua quarta medaglia alle Paralmpiadi di Milano Cortina. Per domenica "sono carico perché devo portarmi a casa l'oro, adesso basta regalare in giro le medaglie".