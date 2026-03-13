Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paralimpiadi, Bertagnolli d'argento nello slalom gigante: l'Italia eguaglia Lillehammer '94!

Giacomo chiude la gara alle spalle dell'austriaco Aigner e davanti al polacco Polas: la spedizione azzurra sale a quota 13 medaglie, le stesse conquistate ai giochi paralimpici norvegesi di 32 anni fa
2 min
TagsParalimpiadi Milano Cortinabertagnolli

MILANO Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli) conquista la medaglia d'argento nello Slalom Gigante Vision Impaired alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Al comando dopo la prima manche, l'azzurro cala nella seconda e chiude la gara con il tempo di 2'08"17 a +0.34" dalla medaglia d'oro vinta dall'austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) con il tempo di 2'07"83. Medaglia di bronzo per il polacco Michal Polas (guida Kacper Walas) a +2.08".

Paralimpiadi, l'Italia eguaglia Lillehammer 1994

Con l'argento di Bertagnolli, l'Italia conquista la 13esima medaglia alle Paralimpiadi 2026 ed eguaglia così il record assoluto di podi che risaliva ai Giochi Paralimpici norvegesi di Lillehammer nel 1994.

Bertagnolli non si accontenta: "Bicchiere mezzo pieno, domenica voglio l'oro"

"Questo bicchiere direi che è da vederlo mezzo pieno, comunque sono degli ottimi risultati. Ho regalato tante medaglie per poco, ma è anche lo stimolo che ti deve arrivare per far meglio, quindi ci daremo dentro per l'ultima". Così l'azzurro commenta l'argento odierno nello slalom gigante, sua quarta medaglia alle Paralmpiadi di Milano Cortina. Per domenica "sono carico perché devo portarmi a casa l'oro, adesso basta regalare in giro le medaglie".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Bertagnolli medaglia d'oro!Bertagnolli scatenato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS