Kamila Sellier e l’incidente alle Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista

Un incidente violento, conseguenze serie e un futuro ancora incerto. La caduta di Kamila Sellier nei quarti dei 1500 metri di short track a Milano Cortina 2026 ha lasciato segni profondi, ben oltre la gara. L’atleta ha riportato un grave trauma al volto, con una lesione all’orbita oculare che ha reso necessario un intervento chirurgico e l’impianto di una placca in titanio. Ricoverata per diversi giorni, ha vissuto momenti difficili, arrivando a non riuscire ad aprire l’occhio per tre giorni dopo l’incidente.