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Kamila Sellier e l’incidente alle Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista

La pattinatrice polacca, caduta nei 1500 metri short track a Milano Cortina, ha subito un grave trauma all’occhio
1 min

Un incidente violento, conseguenze serie e un futuro ancora incerto. La caduta di Kamila Sellier nei quarti dei 1500 metri di short track a Milano Cortina 2026 ha lasciato segni profondi, ben oltre la gara. L’atleta ha riportato un grave trauma al volto, con una lesione all’orbita oculare che ha reso necessario un intervento chirurgico e l’impianto di una placca in titanio. Ricoverata per diversi giorni, ha vissuto momenti difficili, arrivando a non riuscire ad aprire l’occhio per tre giorni dopo l’incidente.

La Sellier e il lungo recupero

A distanza di un mese, raccontando la sua esperienza alla tv polacca Dzien Dobry TVN, Sellier ha ammesso che la vista potrebbe rimanere compromessa: “Potrebbe restare offuscata per sempre”. La pattinatrice soffre ancora di episodi di visione doppia, segno di un recupero tutt’altro che concluso. Nonostante tutto, però, la sua determinazione resta intatta. “Non mi arrendo”, ha detto, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno sul ghiaccio, anche dopo uno degli incidenti più gravi della sua carriera.

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