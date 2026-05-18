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Milano-Cortina è piaciuta tanto agli italiani: il sondaggio che premia i Giochi Invernali© ANSA

Milano-Cortina è piaciuta tanto agli italiani: il sondaggio che premia i Giochi Invernali

Per il 79% degli intervistati è un modello replicabile: ecco perché
3 min

Milano-Cortina, che piacere. I primi Giochi diffusi, la cerimonia inaugurale doppia, le medaglie, le lacrime di gioia e pure quelle di chi non è riuscito a centrare il sogno di una vita: le Olimpiade Azzurre, quelle di casa nostra, sono state tutto questo. E gli italiani hanno gradito. È quanto emerge dall’indagine, realizzata dall’Istituto Piepoli in collaborazione con WePlan, società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, al fine di comprendere il giudizio complessivo sui Giochi. Secondo i dati, il 78% degli italiani ha seguito i Giochi, mentre il 66% si è sentito informato e coinvolto, evidenziando un’elevata capacità comunicativa dell’evento. Sul piano organizzativo, il giudizio è nettamente positivo: il 72% valuta favorevolmente l’organizzazione complessiva. In particolare, il modello diffuso su più territori e l’utilizzo di impianti esistenti rappresentano elementi distintivi molto apprezzati: il 79% considera efficace la scelta di distribuire i Giochi su più località, mentre il 77% ritiene che l’utilizzo di sedi già affermate abbia contribuito alla qualità delle competizioni. Il modello Milano-Cortina, e questo piace tanto anche al Cio, si afferma anche come riferimento per il futuro: il 79% degli italiani ritiene che possa essere replicato anche per future candidature italiane a grandi eventi sportivi, culturali o espositivi. Importante anche l’impatto simbolico: il 79% degli intervistati riconosce un rafforzamento dell’orgoglio nazionale, mentre il 77% evidenzia un miglioramento dell’immagine internazionale dell’Italia. Sul fronte economico e territoriale, la percezione è ampiamente positiva: il 76% ritiene che i Giochi abbiano avuto un impatto significativo sull’economia italiana e la stessa quota (76%) riconosce benefici per i territori coinvolti in termini di turismo, occupazione e sviluppo. Le infrastrutture realizzate o potenziate raccolgono un 66% di valutazioni positive, mentre il tema della sostenibilità registra un 65% di giudizi favorevoli, segnalando un buon risultato ma anche una crescente attenzione dell’opinione pubblica. Analoga valutazione per l’eredità dei Giochi, giudicata positivamente dal 66% degli italiani.

Milano-Cortina, approccio innovativo

Questi dati confermano la validità di un approccio innovativo alla progettazione dei mega-eventi, basato sull’utilizzo efficiente delle infrastrutture esistenti e sulla distribuzione territoriale”, dichiarano i cofondatori di WePlan, Giorgio Re e Roberto Daneo. “Il consenso registrato dimostra come una pianificazione attenta e una strategia di legacy ben strutturata possano generare valore concreto e duraturo, non solo in termini economici ma anche sociali e reputazionali. Sotto questo profilo Milano-Cortina 2026 rappresenta senza dubbio un benchmark importante per le future candidature italiane e internazionali”.

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