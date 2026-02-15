Jacquelin, dedica da brividi a Pantani: vince il bronzo con il suo orecchino, poi al traguardo...

ANTERSELVA - Un bronzo da 'Pirata' quello vinto dal francese Emilien Jacquelin, terzo (+29"7) nell'inseguimento 12,5 km di Anterselva ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 dietro allo svedese Martin Ponsiluoma (oro) e al norvegese Sturla Holm Laegreid (+20"6). Grande tifoso di Marco Pantani , sul traguardo Jacquelin ha toccato l'orecchino che l'indimenticato ciclista azzurro portava in gara ( quello regalatogli da mamma Tonina , che insieme al resto della famiglia gli ha consentito di indossarlo durante queste Olimpiadi) e dal podio ha poi indicato il cielo , dedicando la medaglia al suoi idolo.

Jacquelin, dedica da brividi a Pantani dopo il bronzo olimpico

"L'ho detto, è stato molto importante fare questi giochi con emozione e pensare a Marco - ha spiegato il 30enne atleta francese dopo la gara olimpica, andata in scena a 22 anni e un giorno dalla tragica morte di Pantani (avvenuta il 14 febbraio del 2004) -, perché l'ho detto, da bambino sono cresciuto con Pantani. Oggi ho voluto fare la gara come mi piace fare l'aerosport, come a lui piaceva fare il ciclismo, dunque sono molto contento. La gara è stata molto bella e per me è la più importante. Ho voluto competere solo per me - ha concluso Jacquelin -, senza pensare ad altro".