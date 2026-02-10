Discesa amara per Sofia Goggia , che dopo il bronzo non riesce a migliorarsi nella combinata a squadre. La Goggia, partita nona, non aveva iniziato molto bene, e in uscita dallo Scarpadon non riesce a mantenere l'equilibrio. Si sbilancia e cade poco dopo aver raggiunto la metà della gara . La sciatrice bergamasca tre volte campionessa olimpica è subito fuori dalla combinata .

Il gesto dell Goggia dopo la caduta

Subito dopo la caduta Sofia Goggia è riuscita a rialzarsi senza conseguenze poi ha chiesto scusa alla compagna di squadra Della Mea che a questo punto non potrà eseguire la sua discesa sull' Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. Dunque la tre volte medaglia olimpica italiana Sofia Goggia non potrà aggiudicarsi la medaglia nella combinata a squadre con Della Mea. Nell'intervista post gara poi, la Goggia ha ribadito il suo rammarico dicendo: "Alle Olimpiadi è così può andarti bene come no. Mi sentivo bene, ma arrivata al cancelletto era come se mi sentissi stanca. Ora c'è ancora un giorno di riposo e poi vedremo", poi si è nuovamente scusata, chiudendo l'intervista con: "Scusa ancora Lara".