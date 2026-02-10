Kim Kardashian, a Milano Cortina la ringraziano e lei si arricchisce  

C'è anche un po' di Kim Kardashian in queste Olimpiadi invernali 2026. A Milano Cortina molti atleti statunitensi hanno pubblicamente ringraziato l'influencer e imprenditrice sui social. Il motivo è presto detto: stanno indossando in Italia alcuni capi intimi di Skims, il brand della Kardashian . Pigiami in flanella, perizomi e top funzionali e decorati con lo stemma a stelle e strisce sono stati donati agli atleti provenienti dagli Usa per affrontare al meglio i loro fuori gara nel villaggio olimpico.

L'intimo di Kim Kardashian alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Il successo è stato immediato: stando a quanto riportato dall'azienda, buona parte della linea è andata esaurita subito dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. In una nota ufficiale, Kim Kardashian ha definito la collaborazione “profondamente personale”, sottolineando che la collezione "celebra il coraggio, la determinazione e l’eccellenza di questi incredibili atleti". A dare visibilità alla linea sono stati gli stessi sportivi arrivati in Italia, tra cui le pattinatrici di velocità Greta Myers e Sarah Warren, che hanno condiviso sui social alcuni dei pezzi firmati Skims. Foto e video che grazie ai social non sono passati inosservati e senza ricorrere a campagne pubblicitarie tradizionali. Del resto gli analisti del settore hanno sottolineato più di una volta che oggi l’influenza diretta degli atleti supera spesso quella dei partner ufficiali, invertendo una tendenza che fino a pochi anni fa lasciava il branding in secondo piano.

Kim Kardashian con Skims sempre più presente nello sport

La presenza di Skims alle Olimpiadi non nasce dal nulla. Dal 2023 il marchio è partner ufficiale per l’intimo sportivo di NBA e WNBA. Un segnale evidente del crescente ingresso dei brand lifestyle nel mondo dello sport d’élite. Rispetto alle passate edizioni, le Olimpiadi di Milano Cortina segnano una transizione: dalle sole prestazioni agonistiche, l’abbigliamento diventa anche simbolo di comfort e identità degli atleti, anche al di fuori delle competizioni. Il trionfo di Skims mostra come l'esperienza dell’atleta siano ormai parte integrante della narrazione olimpica al di là ai risultati sportivi.