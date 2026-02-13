Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Latitante da 16 anni, arrestato alle Olimpiadi Milano Cortina durante la gara di hockey

Latitante slovacco ricercato da 16 anni arrestato a Milano durante le Olimpiadi invernali mentre seguiva la nazionale di hockey
2 min

Un latitante slovacco, ricercato in Italia da 16 anni per una serie di furti nei negozi, è stato arrestato mercoledì sera durante le Olimpiadi invernali. L’uomo, 44 anni, si era registrato in una pensione alla periferia di Milano con l’intento di assistere alla partita inaugurale della nazionale di hockey su ghiaccio della Slovacchia. Nonostante il rischio di essere identificato, ha scelto di seguire la squadra: una passione sportiva che però gli è costata la libertà.

Latitante catturato dopo 16 anni alle Olimpiadi invernali

Il latitante era ricercato a seguito di un mandato di cattura emesso dalla procura italiana nel 2010. I Carabinieri hanno rivelato che dovrà scontare 11 mesi e sette giorni di pena. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito al carcere centrale di San Vittore, dove sconterà la pena residua. La cattura è stata possibile grazie alla registrazione nella pensione, che ha permesso alle forze dell’ordine di localizzarlo e fermarlo senza incidenti.

Olimpiadi, hockey e altri colpi di scena

La partita della Slovacchia contro la Finlandia, valida per il Gruppo B, si è conclusa con una vittoria netta per 4-1 degli slovacchi. L’uomo ha quindi perso l’esordio storico della squadra. Tra sport e cronaca, questo episodio dimostra come anche le competizioni olimpiche possano essere il teatro di eventi inattesi, come l’arresto di un latitante da oltre un decennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

