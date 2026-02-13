Sapete cosa sono le Pins e perché stanno facendo impazzire tutti a Milano-Cortina? Ecco la spiegazione

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è acceso un vero e proprio fenomeno tra tifosi e collezionisti: la pin mania. Le spille olimpiche sono diventate oggetti di culto e scambio, capaci di creare connessioni tra appassionati di tutto il mondo. Le più ambite? Quelle delle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, ma anche quelle che riproducono simboli nazionali: il panda sulle pins cinesi o l’alce su una slitta canadese. I collezionisti si danno appuntamento all’Official Olympic Pin Trading Center in via Carlo De Cristoforis 1, aperto fino al 22 febbraio, e nello spazio dedicato ai Looney Tunes, con tavolini e aree per lo scambio. Qui le pins non si comprano, si scambiano , seguendo una tradizione che risale ai Giochi di Parigi 1924, quando gli atleti iniziarono a regalarsele tra loro nel villaggio olimpico.

Olimpiadi 2026, le spille più famose e curiose

Tra le curiosità più gettonate c’è la spilla dedicata alla pattinatrice olandese Jutta Leerdam: un piccolo cane dorato con pattini e maglietta “I love Jutta”, ispirato al suo golden retriever Thor e al fidanzato Jake Paul. Jutta ne conserva alcune per lo scambio con fan e colleghi. Il pin trading si conferma così uno degli “sport non ufficiali” dei Giochi, capace di trasformare un piccolo oggetto in occasione di incontro, dialogo e divertimento, un rituale che affianca le competizioni sul ghiaccio e sulla neve.

Coca-Cola e le pins in edizione limitata

Anche Coca-Cola celebra questa tradizione: sei pins in edizione limitata dedicate ai villaggi olimpici di Milano-Cortina 2026 possono essere ottenute acquistando un menù con Coca-Cola, Fanta o Sprite nei punti vendita aderenti. Le spille sono consegnate in mystery pack, rendendo ogni scambio una sorpresa per i collezionisti. Lo spazio The Peak ospita anche i maggiori collezionisti italiani e internazionali, confermando il legame storico del marchio con il movimento olimpico e la cultura del pin trading.

La collezione di pin firmata Samsung

Accanto alle sei pin dedicate alle discipline sportive, la collezione include due pin speciali ispirate alla città di Milano e alle Alpi, una pin SOVIS (Samsung Olympic Games Visual Identity System), ossia l’espressione visiva della partecipazione di Samsung ai Giochi Olimpici e a concludere una pin Gold dal design esclusivo. Ogni pin è pensata come un oggetto di design ad alto valore simbolico, capace di racchiudere una visione contemporanea delle Olimpiadi e il linguaggio visivo di una delle voci creative italiane più riconoscibili a livello internazionale.