Jutta Leerdam, all'asta la tuta orange delle Olimpiadi. Offerte da capogiro

Regina del ghiaccio e pure di business. Dopo aver incassato una fortuna col reggiseno sfoggiato alle Olimpiadi invernali, ora Jutta Leerdam ha deciso di mettere all'asta la tuta arancione indossata a Milano Cortina 2026 . Nelle prime ore sono già stati superati i 7.600 euro. E la corsa non è ancora finita. Secondo gli addetti ai lavori il martello finale, fissato per sabato 28 febbraio, potrebbe salire attorno ai 10.000 euro . Numeri da top player, proprio come le prestazioni della fuoriclasse olandese sul ghiaccio.

All'asta la tuta di Jutta Leerdam alle Olimpiadi invernali

La skinsuit orange di Jutta Leerdam, autografata e utilizzata nelle gare olimpiche, è quella delle grandi imprese: oro nei 1.000 metri e argento nei 500. Un doppio risultato che ha proiettato la pattinatrice tra le icone dei Giochi 2026, trasformando un capo tecnico in un simbolo. Sul sito le offerte si rincorrono con lo stesso ritmo delle sue falcate. Ogni rilancio è un giro in più sul cronometro, ogni euro aggiunto aumenta il valore di un cimelio già entrato nella storia dello sport invernale.

Jutta Leerdam, fenomeno social e icona globale

Il successo di Jutta Leerdam non si misura solo in medaglie. Tra fascino, presenza scenica e milioni di follower, la pattinatrice olandese è diventata uno dei volti più riconoscibili della rassegna olimpica. L’hype non si è spento con la cerimonia di chiusura: la tuta è l’ennesima prova di un fenomeno che va oltre il ghiaccio. Prestazioni, immagine e carisma: Jutta ha vinto tutto. Anche l’asta.