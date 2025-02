Milano-Cortina tra curling e medaglie: ecco la Nazionale femminile

La squadra Nazionale Femminile di Curling si prepara con impegno quotidiano per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 202 6, puntando alla medaglia. Un sport che richiede grandi sforzi fisici e mentali, con il team che si allena ogni giorno allo Stadio del Ghiaccio, a pochi passi dall'evento. Per questo Stefania Constantini (il capitano), Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Elena Mathis vanno tutti i giorni allo Stadio del Ghiaccio e sono focalizzati sull’obiettivo.

Constantini, capitano e medaglia d'oro olimpica nel doppio misto a Pechino 2022: “Il curling è stato il mio primo sport di squadra e mi ha affascinato per il suo movimento tecnico e la straordinaria sensibilità che richiede. L’adrenalina? Forse è l’unico sport in cui serve cancellarla, perché si gioca sui centimetri". “Sarà un vantaggio giocarle qui? Non lo so, fra un anno lo capirò”, dice sorridendo Zardini. Dopo aver conquistato l’argento agli Europei 2023, il team si prepara a migliorare la performance, soprattutto dopo una finale combattuta contro la Svizzera: “È la nostra bestia nera, ci ha sconfitto per un centimetro. Ma la semifinale vinta con la Svezia rimane indimenticabile: un traguardo che ci ha ripagato di tutti i sacrifici”. Ragazze che vivono di Curling e che viaggiano spesso per il Canada, dove il curling è uno sport seguitissimo, visto in televisione e seguito da milioni di persone. “A volte qualche nostra caduta sul ghiaccio è diventata virale”, scherza Romei, che non è nata a Cortina ma è cresciuta a Pinerolo.

Le trasferte sono una parte importante della loro routine, in particolare quando vanno in Canada, dove il curling è molto popolare. Durante i viaggi, cercano sistemazioni che soddisfino esigenze specifiche: niente moquette, riscaldamento efficiente, due bagni e una cucina ben attrezzata per mantenere le loro abitudini alimentari. In una delle ultime case, trovata all'ultimo minuto, hanno apprezzato un salotto ampio, ideale per rilassarsi insieme, e una vasca idromassaggio che ha contribuito al recupero dopo gli allenamenti.

