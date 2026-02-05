Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia oggi già in campo con il curling: a che ora e dove vederla in tv

A poco più di 24 ore dalla cerimonia di inaugurazione, è già tempo di Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina con il curling grande protagonista. Occhi subito puntati sull' Italia , che nel doppio misto presenta la coppia campione in carica, quella formata da Stefania Constantini e da Amos Mosaner .

Doppia sfida per la coppia azzurra

Al Cortina Curling Olympic Stadium, l'Italia debutterà sfidando la Corea del Sud per iniziare con il piede giusto. L'incontro con la selezione coreana avrà inizio alle 10:05 ed in contemporanea si dispueranno anche Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia e Norvegia-Usa. In serata poi, alle 19:05, Constantini e Mosaner scenderanno nuovamente in campo per affrontare il Canada, in una delle sfide più attese del torneo.

Come seguire il Curling in tv

Diverse le opportunità per seguire le Olimpiadi Invernali, dalla diretta televisiva su Rai 2 e Rai Sport HD, ai live streaming, disponibili su Rai Play (in chiaro), Eurosport 1, Discovery Plus, Hbo, Prime Video, Tim Vision e Dazn.