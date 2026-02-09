Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
A vedere Constantini e Mosaner nel curling c'è un'ospite speciale in tribuna: l'avete riconosciuta?

L'Italia si gioca l'accesso in finale del doppio misto e tra i tifosi spunta anche la sciatrice italiana a supportare i connazionali
2 min

La gara di doppio misto del curling, tra Italia e USA è un match fondamentale per l'accesso in finale. La coppia Constantini-Mosaner, può giocarsi la medaglia sicura, e dopo aver già battuto la coppia americana nel pomeriggio, prova l'impresa anche nella semifinale. SEGUI LIVE LA SEMIFINALE

Gara fondamentale per il curling: tifosa speciale sugli spalti

Sugli spalti dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, va in scena la gara valida per l'accesso in finale e a supportare Constantini-Mosaner, c'è una tifosa d'eccezione. Si tratta della sciatrice italiana Federica Brignone, che come tutti spera in una vittoria dei suoi connazionali. La Brignone e Mosaner, erano stati protagonisti di un simpatico siparietto durante la cerimonia d'apertura. Amos Mosaner infatti aveva portato la sciatrice sulle spalle mentre sventolava il Tricolore dell'Italia.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

