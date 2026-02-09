A vedere Constantini e Mosaner nel curling c'è un'ospite speciale in tribuna: l'avete riconosciuta?

La gara di doppio misto del curling, tra Italia e USA è un match fondamentale per l'accesso in finale . La coppia Constantini-Mosaner, può giocarsi la medaglia sicura, e dopo aver già battuto la coppia americana nel pomeriggio, prova l'impresa anche nella semifinale. SEGUI LIVE LA SEMIFINALE

Gara fondamentale per il curling: tifosa speciale sugli spalti

Sugli spalti dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, va in scena la gara valida per l'accesso in finale e a supportare Constantini-Mosaner, c'è una tifosa d'eccezione. Si tratta della sciatrice italiana Federica Brignone, che come tutti spera in una vittoria dei suoi connazionali. La Brignone e Mosaner, erano stati protagonisti di un simpatico siparietto durante la cerimonia d'apertura. Amos Mosaner infatti aveva portato la sciatrice sulle spalle mentre sventolava il Tricolore dell'Italia.