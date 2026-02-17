Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Snoop Dogg a Livigno: carta rifiutata, paga con biglietti per le Olimpiadi© Getty Images

Snoop Dogg a Livigno: carta rifiutata, paga con biglietti per le Olimpiadi

A Livigno Snoop Dogg non riesce a pagare il conto e regala cinque biglietti per la finale di snowboard halfpipe alle Olimpiadi
1 min
Tagssnoop dogg

A Livigno un episodio curioso ha visto protagonista Snoop Dogg, durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il celebre rapper non è riuscito a pagare il conto al bar Cronox: “Ha mandato il suo staff a pagare, ma non riuscivano. Non so perché, il pagamento non andava a buon fine”, ha raccontato a Reuters Sofia Valmadre, proprietaria del locale.

Il gesto che ha conquistato la famiglia italiana

Per rimediare, Snoop Dogg ha inviato alla famiglia cinque biglietti per la finale maschile di snowboard halfpipe, permettendo loro di assistere alla gara di venerdì 13 febbraio. “Grazie Snoop”, ha commentato Valmadre. Sul podio, l’oro è andato al giapponese Yuto Totsuka, l’argento all’australiano Scotty James e il bronzo al connazionale Ryusei Yamada.

Snoop Dogg tra selfie e curling

Oltre a questo gesto, Snoop Dogg sta vivendo i Giochi come consulente della NBC e allenatore onorario della squadra americana di curling. Lo showman si concede selfie con il pubblico, chiacchiere con gli atleti e persino qualche tiro sulla pista di curling, incarnando il vero spirito olimpico con simpatia e spontaneità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Snoop Dogg nel calcioSnoop Dogg hamburger

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS