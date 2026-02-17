Snoop Dogg a Livigno: carta rifiutata, paga con biglietti per le Olimpiadi

A Livigno un episodio curioso ha visto protagonista Snoop Dogg , durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il celebre rapper non è riuscito a pagare il conto al bar Cronox: “Ha mandato il suo staff a pagare, ma non riuscivano. Non so perché, il pagamento non andava a buon fine”, ha raccontato a Reuters Sofia Valmadre, proprietaria del locale.

Il gesto che ha conquistato la famiglia italiana

Per rimediare, Snoop Dogg ha inviato alla famiglia cinque biglietti per la finale maschile di snowboard halfpipe, permettendo loro di assistere alla gara di venerdì 13 febbraio. “Grazie Snoop”, ha commentato Valmadre. Sul podio, l’oro è andato al giapponese Yuto Totsuka, l’argento all’australiano Scotty James e il bronzo al connazionale Ryusei Yamada.

Snoop Dogg tra selfie e curling

Oltre a questo gesto, Snoop Dogg sta vivendo i Giochi come consulente della NBC e allenatore onorario della squadra americana di curling. Lo showman si concede selfie con il pubblico, chiacchiere con gli atleti e persino qualche tiro sulla pista di curling, incarnando il vero spirito olimpico con simpatia e spontaneità.