Jutta Leerdam, da star dei social a leggenda olimpica a Milano Cortina 2026

Jutta Leerdam ha conquistato l’oro per il pattinaggio di velocità ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e confermandosi la regina assoluta della specialità. Con una community digitale che supera i sette milioni di follower (cinque su Instagram e più di due su TikTok), Leerdam si è presentata alla Olimpiadi invernali sotto un'enorme attenzione mediatica. Ma la pressione non l'ha fermata. In gara è stata semplicemente imprendibile, capace non solo di vincere ma anche di stabilire un nuovo record olimpico, cancellando i precedenti primati. Ex giocatrice di hockey su prato, Jutta ha saputo costruire una carriera straordinaria che l’ha già portata a sei titoli mondiali. L’oro olimpico rappresenta il punto più alto di un percorso che la consacra definitivamente: prima atleta, poi personaggio dei social.

Jutta Leerdam, record olimpico e rivincita dopo Pechino

La vittoria a Milano Cortina ha per Jutta Leerdam il sapore della rivalsa. Quattro anni fa, ai Giochi di Pechino, l'atleta olandese si era dovuta accontentare della medaglia d'argento. Ma in Italia la storia è stata decisamente diversa. Jutta ha domianto i 1.000 metri con schiacciante autorità, tagliando il traguardo con un tempo ufficiale di 1 minuto, 12 secondi e 31 centesimi di secondo. Un'impresa con la quale non ha conquistato solo l'oro, ma ha anche stabilito un nuovo record olimpico, cancellando i precedenti e confermando il suo dominio sulla distanza.

Chi è Jutta Leerdam. Fidanzato, storia e curiosità

Jutta Leerdam è originaria di 's-Gravenzande, nei Paesi Bassi: è nata il 30 dicembre 1998. Ha iniziato a praticare pattinaggio sul ghiaccio all'età di 11 anni, dopo aver giocato a hockey sul ghiaccio per tutta l'infanzia. Da tempo è molto seguita sui social e fuori dalla pista è anche una modella molto apprezzata. Ha lavorato con Nike, Skims e molti altri. Dal 2023 Jutta è fidanzata con il pugile americano Jake Paul, che si è commosso dopo la vittoria della Leerdam a Milano Cortina. Nel 2025 è arrivata la romantica proposta di matrimonio, ben documentata sui social.