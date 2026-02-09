Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Delusione Italia in combinata, Vinatzer durissimo: "Questo risultato è una sberla per me, sono in lutto. Scusate..."

Lo sciatore azzurro commenta la medaglia mancata alle Olimpiadi Invernali, dopo il primo posto parziale di Franzoni
1 min
TagsVinatzerFranzoni

Il settimo posto nella combinata a squadre alle Olimpiadi Invernali lascia l'amaro in bocca in casa Italia, soprattutto dopo il primo posto a conclusione della prima manche, interpretata alla grande da Giovanni Franzoni in discesa libera: "Sono un pelo in lutto - dice Alex Vinatzer, che ha vanificato il sogno olimpico azzurro con il 18° tempo nella seconda manche, quella dello slalom - ho chiesto scusa a Franzoni. Ci ho provato, se la meritava e lui mi ha detto di stare tranquillo, che lo slalom è tosto".

L'analisi di Vinatzer

Con il primo posto da difendere, Vinatzer si è sentito sotto pressione al cancelletto di partenza della sua frazione: "Non posso negare che ero super nervoso in partenza - ammette Vinatzer - non ho retto. Questo risultato è una sberla per svegliarmi. Mi dispiace tantissimo per Giovanni e la sua discesa, la medaglia lui se la meritava tutta. La posizione era tosta, non ci sono abituato, ero veramente teso e nervoso. Forse più del solito. È molto deludente. Purtroppo sono stato troppo cauto. La vittoria era difficile, ma il podio si poteva fare, invece...".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

