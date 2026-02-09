Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Vonn, il coraggio di osare che la rende ciò che è: unica© Getty Images

Vonn, il coraggio di osare che la rende ciò che è: unica

"Se non rischi, e non vai oltre i limiti per un'Olimpiade, che cos'altro devi fare?". Le parole di Sofia Goggia sono la migliore risposta ai fenomeni che hanno affermato: l'infortunio, LIndsey, se l'è andato a cercare. Pur di coronare il sogno, l'americana ha rischiato la vita: merita rispetto e ammirazione
Xavier Jacobelli
1 min
TagsVonnOlimpiadiInfortunio

Il bronzo di Cortina ha consegnato Sofia Goggia alla storia dello sci, prima atleta a vincere una medaglia in discesa libera in tre edizioni consecutive dei Giochi. Interpellata sul gravissimo incidente di Lindsey Vonn, la fuoriclasse azz

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS