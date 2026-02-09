Vonn, il coraggio di osare che la rende ciò che è: unica

"Se non rischi, e non vai oltre i limiti per un'Olimpiade, che cos'altro devi fare?". Le parole di Sofia Goggia sono la migliore risposta ai fenomeni che hanno affermato: l'infortunio, LIndsey, se l'è andato a cercare. Pur di coronare il sogno, l'americana ha rischiato la vita: merita rispetto e ammirazione