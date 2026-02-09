Vonn, il coraggio di osare che la rende ciò che è: unica

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Il bronzo di Cortina ha consegnato Sofia Goggia alla storia dello sci, prima atleta a vincere una medaglia in discesa libera in tre edizioni consecutive dei Giochi. Interpellata sul gravissimo incidente di Lindsey Vonn, la fuoriclasse azz
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS