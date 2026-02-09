Il messaggio di Lindsey Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: Sinner e Tamberi le rispondono così sui social

Lindsey Vonn torna a parlare dopo il terribile incidente subito all'inizio della discesa libera femminile. Lo ha fatto utilizzando i social. Un messaggio lungo e intenso che ha raccolto in pochissimi minuti migliaia a migliaia di reazioni tra like e commenti. Ecco il testo integrale: "Ieri il mio sogno olimpico non è finito come lo sognavo. Non è stato il finale di un libro di favole ma solo vita. Ho osato sognare e avevo lavorato così duramente per realizzarlo. Perché nelle corse di sci in discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere piccola di 5 pollici. Ero semplicemente 5 pollici troppo stretta sulla linea quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancello, torcendomi e causando il mio incidente. Il mio crociato anteriore e le ferite subite in precedenza non hanno nulla a che fare con il mio incidente. Purtroppo, ho riportato una complessa frattura della tibia che è attualmente stabile ma richiederà molteplici interventi chirurgici per essere sistemata", ha scritto l'americana.

Le bellissime parole di Lindsey Vonn

"Mentre ieri non è finita come speravo, e nonostante l'intenso dolore fisico che ha causato, non ho rimpianti. Stare al cancello di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì ad avere la possibilità di vincere è stata già di per sé una vittoria. Sapevo anche che correre era un rischio. È sempre stato e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso. E come le corse di sci, si rischia anche nella vita. Sogniamo. Noi amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori sono spezzati. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter avere. Ma questo è anche il bello della vita; possiamo provare. Ci ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che abbiate tutti il coraggio di osare al massimo perché la vita è troppo breve per non rischiare su se stessi. Perché l'unico fallimento nella vita è non provarci. Io credo in te, proprio come tu hai creduto in me. Con amore, Lindsey".

Le risposte di Sinner e Tamberi

Al messaggio hanno risposto in tantissimi, tra persone comuni e personaggi famosi. Anche il mondo dello sport non ha mancato di farsi sentire con l'americana. Jannik Sinner ha risposto al post della sciatrice con un cuore (i due sono grandi amici), anche Gianmarco Tamberi le ha scritto "Respect". Rispetto. Come quello che merita una fuoriclasse che a 41 anni non ha avuto paura di cadere.