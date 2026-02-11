Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Schwarzenegger e il messaggio a Vonn che commuove tutti: "Ci hai insegnato una cosa unica". E agli haters di Lindsey risponde così...

La campionessa ripubblica sui social il messaggio dell'attore: "La sciatrice americana tornerà a casa senza medaglia ma con il cuore di una campionessa"
2 min

"La grandezza e il cuore infranto vivono l'uno accanto all'altro. Non si può raggiungere la grandezza senza qualche incontro con il fallimento". E' il messaggio di stima che l'attore Arnold Schwarzenegger rivolge sui social a Lindesy Vonn, la campionessa ricoverata a Treviso dopo la caduta nella libera olimpica di Cortina. La stessa Vonn ripubblica sulle proprie "storie" di Instagram le sue parole, insieme ad altri messaggi di incoraggiamento di altri atleti e personaggi. "Dopo queste Olimpiadi - prosegue il messaggio di Schwarzenegger - Lindsey non tornerà a casa con una medaglia. Ma tornerà a casa con il cuore di una campionessa. Ha dimostrato che crescere significa essere a proprio agio sul filo del rasoio tra vittoria e sconfitta. Ci ha mostrato come vivere, non solo come esistere. Non c'è una medaglia per questo".

La risposta di Schwarzenegger agli haters di Vonn

E di fronte alle critiche piovute sulla decisione di gareggiare nonostante le condizioni fisiche non perfette, l'attore ed ex Governatore della California si rivolge agli 'haters': "Non odiare da bordocampo. Corri il rischio, mettiti in gioco. Potresti fallire, ma anche il fallimento nell'arena è meglio di una vita trascorsa al margine. E' ora di iniziare a vivere". Lindsey Vonn resta ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in una stanza "off limits", dove è stata raggiunta tra gli altri dalla sorella Karin Kildow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

