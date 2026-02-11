Sbaglia il salto con gli sci per paura, atleta polacca minacciata sui social: "Insulti oltraggiosi anche alla mia famiglia"

Per la sua scarsa prestazione di ieri sera nella gara di salto con gli sci a squadre miste , la giovane atleta polacca Pola Beltowska è stata sommersa di messaggi di odio sui social media. La diciannovenne, al suo debutto ai Giochi olimpici, ha saltato solo 82 metri , sancendo così l'esclusione della Polonia dalla finale. "Non leggo i commenti in rete, ma ricevo messaggi privati talmente oltraggiosi da essere incredibili, ho paura. È un odio tale che non avrei mai immaginato che le persone potessero nutrirne così tanto nei miei confronti. Vengo insultata pesantemente da testa ai piedi", ha dichiarato Beltowska ai media polacchi , come riporta la Dpa.

La difesa della saltatrice polacca: "Avevo paura, non volevo deludere nessuno"

"Sono consapevole che il mio salto ci è costato il posto nella seconda manche. Avevo paura di questo salto. Non volevo deludere nessuno, ma non è andata bene", ha aggiunto. I commenti d'odio hanno raggiunto tali dimensioni che la Federazione polacca si è sentita in dovere di intervenire ancora in serata: "Non approviamo, e non approveremo mai, l'esecrabile odio rivolto a Pola Beltowska. Ciò a cui stiamo assistendo supera ogni limite della critica sportiva. Si tratta di un attacco personale che causa sofferenza non solo all'atleta, ma anche ai suoi cari", si legge nella nota.