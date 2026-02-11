Prima i dubbi, poi la conferma: Brignone gareggerà nel Super G. Dal dolore alla gamba alla voglia di esserci, cosa è successo

Federica Brignone gareggerà domani in super G. Erano affiorati dubbi sulla presenza al cancelletto dell'atleta azzurra, ancora in non perfette condizioni fisiche dopo il terribile incidente subito mesi fa e il rientro in discesa libera alle Tofane. La gamba continua a farle male e il suo stato di forma non può essere al top. Ma è troppo forte la voglia di esserci e Federica stringerà i denti confermando la sua presenza alla gara olimpica femminile in programma domani mattina, 12 febbraio. Ad assistere alla gara ci sarà anche un tifoso speciale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.