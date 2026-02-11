Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Prima i dubbi, poi la conferma: Brignone gareggerà nel Super G. Dal dolore alla gamba alla voglia di esserci, cosa è successo

L'azzurra sente dolore e per pochi minuti era girata la voce che potesse non partecipare alla gara di domani. Poi ha sciolto le riserve: ci sarà
1 min

Federica Brignone gareggerà domani in super G. Erano affiorati dubbi sulla presenza al cancelletto dell'atleta azzurra, ancora in non perfette condizioni fisiche dopo il terribile incidente subito mesi fa e il rientro in discesa libera alle Tofane. La gamba continua a farle male e il suo stato di forma non può essere al top. Ma è troppo forte la voglia di esserci e Federica stringerà i denti confermando la sua presenza alla gara olimpica femminile in programma domani mattina, 12 febbraio. Ad assistere alla gara ci sarà anche un tifoso speciale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il quartetto azzurro per il Super G

A confermare la presenza della tigre azzurra domani nel Super G è stata la stessa Federazione che ha presentato la lista delle convocate per la gara olimpica: nel quartetto, oltre a Brignone, figurano anche i nomi di Sofia Goggia, Laura Pirovano e Elena Curtoni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci alpino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS