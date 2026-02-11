La fidanzata tradita risponde a Laegreid: "Difficile perdonarlo. Lui sa tutto...". E in Norvegia piovono le polemiche per il gossip

La confessione shock di Sturla Holm Laegreid in conferenza stampa dopo il bronzo olimpico nella 20 km di biathlon non ha avuto l'effetto sperato. Ieri il norvegese, al traguardo, aveva spiazzato tutti confessando di essere stato infedele alla sua ormai ex fidanzata . "Tre mesi fa ho commesso l'errore della mia vita e l'ho tradita, e gliel'ho detto una settimana fa. Questa è stata la settimana peggiore della mia vita", le sue parole.

La confusione di Laegreid e il dietrofront: "Chiedo scusa a tutti"

E la misteriosa ragazza ha scritto, in forma anonima, al quotidiano norvegese "VG": "È difficile perdonare, anche dopo una dichiarazione d'amore così pubblica davanti al mondo intero. Non ho chiesto di essere messa in questa posizione ed è difficile trovarsi qui. Ci siamo sentiti e lui conosce i miei sentimenti a riguardo". Laegreid è stato criticato anche per il tempismo delle sue scuse e nella serata di ieri ha fatto ammenda: "Mi scuso sinceramente per aver rivelato questa storia personale in un giorno felice per il biathlon norvegese. Non sto pensando con lucidità. Le scuse vanno a Johan-Olav (Botn, ndr), che meritava tutta l'attenzione dopo il suo oro. E vanno alla mia ex fidanzata, che è stata messa sotto i riflettori dei media senza volerlo, spero che stia bene. Non posso tornare indietro, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulle Olimpiadi".