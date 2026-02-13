Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Brignone, una storia da film: riprese in corso, ecco quando uscirà© Getty Images

Brignone, una storia da film: riprese in corso, ecco quando uscirà

La storia pazzesca della tigre azzurra diventerà un film, le riprese sono già in corso
La meravigliosa storia sportiva ed umana di Federica Brignone, medaglia d'oro ieri nel SuperG ai Giochi di Milano Cortina 315 giorni dopo un incidente in pista terribile, diventa un film. Le riprese sono già in corso, lo staff dell'azzurra ha da tempo firmato un accordo con una importante casa di produzione. L'uscita del film è prevista per l'autunno prossimo

