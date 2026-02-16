Perché l'inchino a Brignone è piaciuto così tanto ai veri tifosi del calcio

Il tributo di Hector e Stjernesund a Federica ha esaltato i valori autentici dell'olimpismo, in stridente contrasto con le scene antisportive di cui San Siro è stato teatro in occasione di Inter-Juve. E in Rete gli autentici appassionati l'hanno fatto subito notare