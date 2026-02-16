Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Perché l'inchino a Brignone è piaciuto così tanto ai veri tifosi del calcio

Il tributo di Hector e Stjernesund a Federica ha esaltato i valori autentici dell'olimpismo, in stridente contrasto con le scene antisportive di cui San Siro è stato teatro in occasione di Inter-Juve. E in Rete gli autentici appassionati l'hanno fatto subito notare
Xavier Jacobelli
1 min
L'inchino di Sarah Hector e Thea Stjernesund a Federica Brignone ha fatto il giro del mondo, onorando al tempo stesso l'olimpionica e le due rivali, argento ex aequo nel gigante di Cortina. Il rispetto per la protagonista di una seconda, epica impresa compiuta in 72 ore, l'ammirazione e il fair play si sono mescolati nel gesto svedese e norvegese, perfettamente in linea con i valori decoubertiniani e

