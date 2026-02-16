Lindsey Vonn è stata dimessa: la sorpresa per l'ospedale di Treviso prima del ritorno negli Usa

MILANO - Il ritorno in patria non è stato quello che sognava prima di sbarcare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per Lindsey Vonn, che ieri mattina è stata dimessa dall'ospedale Ca'Foncello di Treviso ed è ripartita alla volta degli Stati Uniti, dove proseguirà la riabilitazione.

Vonn, il dono all'ospedale di Treviso prima del rientro negli Usa

Vonn, che è stata trasportata in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia da cui è partito l'aereo che l'ha riportata a casa - ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluche che le erano stati donati, mentre i fiori sono rimasti nella stanza che l'aveva ospitata.

Due settimane di ricovero dopo la brutta caduta a Cortina

La campionessa statunitenze era stata ricoverata lo scorso 8 febbraio dopo la brutta caduta durante la discesa olimpica di Cortina in cui aveva riportato una frattura complessa della tibia sinistra. La Vonn, che aveva scelto ugualmente di prendere parte ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nonostante la lesione del crociato anteriore al ginocchio sinistro rimediata lo scorso 30 gennaio a Crans Montana, durante la sua degenza ha affrontato quattro interventi, l'ultimo dei quali sabato scorso. Era stata tra l'altro la stessa sciatrice ad annunciare sui social che dopo l'ultima operazione sarebbe ritornata a casa, dove dovrebbe sottoporsi a un ulteriore intervento.