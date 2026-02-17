Vonn in barella in aereo: "La mia gamba è a pezzi, ma finalmente sono a casa"

Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti: è stata la stessa campionessa americana dello sci a raccontare il suo viaggio dall'Italia agli States con un video pubblicato su Instagram. Vonn, 41 anni, si è gravemente infortunata in una caduta durante la discesa olimpica di Cortina dell'8 febbraio, riportando una frattura complessa della tibia sinistra dopo che nei giorni precedenti si era rotta il legamento crociato in Coppa del Mondo a Crans-Montana. Ricoverata per una settimana all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stata sottoposta a quattro interventi chirurgici per ridurre e stabilizzare la frattura. Domenica Vonn è stata dimessa e, come testimoniano le immagini sui social, è stata imbragata in barella, trasportata in ambulanza in aereo per poi volare da Venezia verso gli Stati Uniti ed essere nuovamente ricoverata in ospedale, in attesa di una quinta operazione.