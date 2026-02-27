McGrath e la sua bellissima tristezza: "Ogni tanto fa bene andare nel bosco"

Dieci giorni fa, a Bormio, Atle Lie McGrath, 25 anni, sciatore norvegese, vicecampione del mondo a Saalbach-Hinterglemm 2025, era al comando dopo la prima manche dello slalom speciale olimpico. Ma, nella seconda prova, ha inforcato e ha cercato rifugio nel bosco, distrutto dalla delusione e dal dolore per non aver vinto l'oro che avrebbe voluto dedicare all'amatissimo nonno, scomparso la sera dell'inaugurazione di Milano Cortina 2026<