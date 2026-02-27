Corriere dello Sport.it
McGrath e la sua bellissima tristezza: "Ogni tanto fa bene andare nel bosco"

In testa nello slalom olimpico, il norvegese inforcò nella seconda manche e cercò rifugio sotto gli alberi, distrutto per non avere vinto l'oro che voleva dedicare all'amatissimo nonno scomparso. "Tutto questo mi ha fatto sentire vivo, umano. Devo accettare il male insieme al bene"
Xavier Jacobelli
1 min
Dieci giorni fa, a Bormio, Atle Lie McGrath, 25 anni, sciatore norvegese, vicecampione del mondo a Saalbach-Hinterglemm 2025, era al comando dopo la prima manche dello slalom speciale olimpico. Ma, nella seconda prova, ha inforcato e ha cercato rifugio nel bosco, distrutto dalla delusione e dal dolore per non aver vinto l'oro che avrebbe voluto dedicare all'amatissimo nonno, scomparso la sera dell'inaugurazione di Milano Cortina 2026

