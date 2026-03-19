Pirovano insegue la coppa del mondo in discesa: l'azzurra sesta in prova a Kvitjell

L'azzurra in corsa per la coppa del mondo di discesa

Per vincere la coppa del mondo di specialità in discesa, Pirovano deve vedersela con Emma Aicher (oggi 15ª), che in classifica è dietro l'azzurra di 28 punti. La giovane tedesca è anche in corsa con Mikaela Shiffrin per la conquista della coppa del mondo generale: la statunitense (che non ha partecipo alla prova e da tempo non gareggia in questa disciplina) ha 140 punti di vantaggio su Aicher. Domani (venerdì 20 marzo) a Kvitjell è in programma la seconda prova.