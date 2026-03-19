Pirovano insegue la coppa del mondo in discesa: l'azzurra sesta in prova a Kvitjell
KVITJELL (NORVEGIA) - Continua sulle nevi norvegesi di Kvitjell la rincorsa al sogno di Laura Pirovano, 28enne trentina che dopo le due eccezionali vittorie in Val di Fassa ha la possibilità di vincere la coppa del mondo di specialità come miglior discesista della stagione.
Pirovano sesta in prova a Lillehammer
La velocista azzurra ha ottenuto il sesto tempo tempo nella prima prova cronometrata in vista dell'ultima discesa stagionale di sabato (21 marzo). Pirovano ha segnato 98 centesimi di ritardo dalla più veloce, la campionessa olimpica americana Breezy Johnson che ha fermato il cronometro su 1.32.08, davanti alla norvegese Kajsa Lie e alla svizzera Corinne Suter. Più indietro le altre azzurre tra le quali Nadia Delago (7ª), Elena Curtoni (14ª) e Sofia Goggia (17ª ma con salto di porta in questa primo contatto con la pista).
L'azzurra in corsa per la coppa del mondo di discesa
Per vincere la coppa del mondo di specialità in discesa, Pirovano deve vedersela con Emma Aicher (oggi 15ª), che in classifica è dietro l'azzurra di 28 punti. La giovane tedesca è anche in corsa con Mikaela Shiffrin per la conquista della coppa del mondo generale: la statunitense (che non ha partecipo alla prova e da tempo non gareggia in questa disciplina) ha 140 punti di vantaggio su Aicher. Domani (venerdì 20 marzo) a Kvitjell è in programma la seconda prova.
KVITJELL (NORVEGIA) - Continua sulle nevi norvegesi di Kvitjell la rincorsa al sogno di Laura Pirovano, 28enne trentina che dopo le due eccezionali vittorie in Val di Fassa ha la possibilità di vincere la coppa del mondo di specialità come miglior discesista della stagione.
Pirovano sesta in prova a Lillehammer
La velocista azzurra ha ottenuto il sesto tempo tempo nella prima prova cronometrata in vista dell'ultima discesa stagionale di sabato (21 marzo). Pirovano ha segnato 98 centesimi di ritardo dalla più veloce, la campionessa olimpica americana Breezy Johnson che ha fermato il cronometro su 1.32.08, davanti alla norvegese Kajsa Lie e alla svizzera Corinne Suter. Più indietro le altre azzurre tra le quali Nadia Delago (7ª), Elena Curtoni (14ª) e Sofia Goggia (17ª ma con salto di porta in questa primo contatto con la pista).