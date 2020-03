Coronavirus, Bach: "La salute degli atleti è la nostra priorità"

LOSANNA (SVIZZERA) - "Abbiamo avuto un grande confronto con 220 rappresentanti degli atleti di tutto il mondo. È stato un confronto molto costruttivo, fra molti punti di vista". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, attraverso i canali ufficiali del Comitato olimpico internazionale. Gli atleti hanno espresso le proprie preoccupazioni in relazione al sistema di qualificazione e alle restrizioni che si trovano a fronteggiare in vista dei Giochi di Tokyo2020 "ma tutti hanno capito che abbiamo ancora più di 4 mesi davanti e che continueremo ad agire in modo responsabile, nell'interesse degli atleti. La priorità numero uno per noi è tutelare la salute degli atleti e contribuire al contenimento del coronavirus. In secondo luogo dobbiamo proteggere gli interessi degli atleti e degli sport olimpici - ha aggiunto Bach -".

