Milano-Cortina, il Cio: "Niente pista da bob per questioni di budget"

"Il Cio ha concordato che la pista da bob sarebbe stata usata per i Giochi per questioni di costi e sostenibilità, in quanto non avrebbe nessun senso avere un'infrastruttura del genere e poi andare altrove. Visto che la pista sarebbe stata costruita comunque, anche senza i Giochi, abbiamo dunque concordato che questo progetto non sarebbe stato parte del budget previsto per i giochi olimpici invernali". Lo si legge nella lettera inviata da Christophe Dubi, Olympic Games Executive Director del Cio, in risposta alla petizione di 1.260 cittadini cortinesi contrari alla ricostruzione della nuova pista 'Monti'. Dubi sottolinea anche che "le costruzioni di infrastrutture permanenti non sono di diretta competenza del comitato organizzatore e del Cio. Le infrastrutture... saranno costruite dalle autorità dei governi locali insieme ad investitori privati, e dalla società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026". Secondo Marina Menardi, Presidente del Comitato Civico Cortina e promotrice della petizione contro la 'Nuova Monti' "la pista di bob la vuole il Presidente Zaia e al Cio, dell'impianto, non importa niente. È un'opera inutile, costosa, ambientalmente insostenibile".