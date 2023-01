Olimpiadi 2024, la scelta della Francia sugli atleti russi e bielorussi

Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ha spiegato la sua posizione su come collocare Russia e Bielorussia ai prossimi Giochi olimpici del 2024. "Penso che questo sia un momento in cui le atlete e gli atleti non dovrebbero essere privati della loro competizione. Ma penso e supplico, come gran parte del movimento sportivo, affinché non ci sia una delegazione sotto la bandiera russa”, ha dichiarato a France 2. Hidalgo preferirebbe vedere gli atleti russi gareggiare "sotto una bandiera neutrale", come è già stato fatto alle recenti olimpiadi. “Naturalmente i Giochi si svolgono in uno spazio geopolitico. Mi auguro che la guerra in Ucraina sia alle nostre spalle quando ospiteremo i Giochi di Parigi, che saranno comunque il primo grande momento di un così tanto atteso incontro fraterno, perché dopo il Covid, dopo tutto quello che abbiamo appena vissuto, c'è la necessità di riunirsi attorno allo sport", ha insistito.