Il sindaco di Parigi apre alla partecipazione di russi e bielorussi alle Olimpiadi

PARIGI (Francia) - La guerra è ancora in corso, ma le Olimpiadi prevalgono su ogni conflitto. Questa sembra essere la linea del Cio per quanto riguarda i prossimi Giochi Olimpici in programma a Parigi nel 2024, e questa sembra essere la linea dei politici francesi. Agli atleti di Russia e Bielorussia non dovrebbe essere impedito di prendere parte ai Giochi Olimpici del 2024, a patto che lo facciano sotto lo status di neutrali.

Il pensiero del sindaco parigino

Il primo cittadino di Parigi di Anne Hidalgo, respinge l'appello del presidente ucraino Zelensky al Cio affinché impedisca agli atleti russi e bielorussi di essere presenti nella capitale francese. "Penso che l'Olimpiade sia un momento di sport e non dovremmo privare gli atleti della competizione - ha dichiarato il sindaco Anne Hidalgo a France 2 - allo stesso tempo penso che non debba esserci una delegazione sotto la bandiera russa, gli atleti potrebbero competere come neutrali. Anche se in cui rmio spero che la guerra in Ucraina appartenga al passato da qui al momento in cui ospiteremo i Giochi".

La posizione del Comitato Olimpico Internazionale

Ieri il Cio aveva diramato una nota per mettere in chiaro la situazione. ”A nessun atleta dovrebbe essere vietato di competere solo per il passaporto. Una larga maggioranza fra i membri del Cio - sottolineano da Losanna - si è detta favorevole alla loro presenza a Parigi”.