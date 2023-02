Russi e bielorussi a Olimpiadi 2024: la Lettonia minaccia il boicottaggio

RIGA (LETTONIA) - La Lettonia non ci sta: se il Cio consentirà la partecipazione di atleti russi e bielorussi ai prossimi Giochi Olimpici - in programma a Parigi nel 2024 - anche se sotto lo status di neutrali, Riga è pronta a boicottare l'evento. "La nostra posizione è questa", dichiara Zorzs Tikmers , presidente del Comitato olimpico lettone , al quotidiano 'Delfi'.

Tikmers: "Con Ucraina vincitrice guerra noi ci saremo"

"Se oggi ci fossero le Olimpiadi e gli atleti di Russia e Bielorussia vi prendessero parte, penso che il nostro team non andrebbe". L'augurio di Tikmers è che la guerra in Ucraina finisca e che Kiev "vinca, che ci sia una situazione completamente diversa: in quel caso gli atleti lettoni saranno ai Giochi".