Parigi 2024, il Ministro dello Sport russo: "Boicottaggio Ucraina? Sarebbe distruttivo"

MOSCA (RUSSIA) - Il possibile boicottaggio dell'Ucraina alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, per protesta contro la possibile partecipazione degli atleti russi e bielorussi, sarebbe "distruttivo" e "danneggerebbe lo sport internazionale". Lo ha detto ministro dello sport russo Oleg Matytsin che ha così commentato il boicottaggio di Kiev che potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Il Cio vuole però scongiurare l'assenza dell'Ucraina e starebbe studiando un piano alternativo che possa consentire agli atleti provenienti da Russia e Bielorussia per partecipare ai Giochi del prossimo anno sotto una bandiera neutrale nonostante la guerra in corso in Ucraina. La mossa del Comitato Olimpico Internazionale ha però scatenato l'ira dei dirigenti ucraini, con il ministro dello sport Vadym Guttsait che ha avvertito che la sua nazione diserterà Parigi 2024 se Mosca e Minsk saranno presenti.