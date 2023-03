Abodi: no a russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi

26 luglio - 11 agosto 2024, Parigi, Giochi della XXXIII Olimpiade: nel pieno rispetto dell'autonomia del Comitato Olimpico Internazionale, signor ministro, qual è la posizione del nostro governo sulla partecipazione o non partecipazione degli atleti russi e bielorussi? Oggi, trasmissione "La politica nel pallone", conduttore Emilio Mancuso, in onda su Gr Rai Parlamento: a tu per tu con Andrea Abodi, 60 anni, ministro per lo sport e per i giovani nel governo Meloni dal 22 ottobre 2022, già presidente della Lega B e del Credito Sportivo. La domanda che gli rivolgo è più che mai d'attualità, in attesa del pronunciamento ufficiale e definitivo del Cio sulla rovente questione che tiene banco in vista di Parigi 2024.