Il durissimo attacco della Russia a Parigi 2024: "Ci vogliono neutralizzare". E' bufera

MOSCA (Russia) - E’ polemica tra il CIO e il Comitato Olimpico Russo . Lo scontro riguarda le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 che non prevede la presenza di atleti sotto la bandiera di Russia e Bielorussia. Le condizioni imposte dal Comitato Olimpico Internazionale ( CIO ) per la partecipazione degli atleti russi ai Giochi di Parigi 2024 sono state definite “umilianti” dal comitato Olimpico Russo che ha accusato l'organizzazione di condurre una “campagna di neutralizzazione nei confronti dei loro atleti” .

Il comunicato del CIO e la replica russa

La settimana scorsa, il CIO ha autorizzato la partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sotto una bandiera neutrale e a condizione che non sostengano attivamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In un comunicato, il CIO ha ufficializzato che soltanto 11 “atleti individuali neutrali” - otto russi e tre bielorussi - sono attualmente qualificati per la prossima edizione dei Giochi Olimpici, dalla quale questi due paesi restano esclusi dalle gare a squadre. Il presidente del Comitato Olimpico russo nella giornata odierna ha replicato duramente: “Con questi criteri e parametri inventati, contrari ai principi della Carta Olimpica - si legge nella nota - il CIO ha lanciato una campagna intenzionale per neutralizzare gli atleti russi”.