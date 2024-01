Snoop Dogg andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco con quale ruolo

Snoop Dogg sarà presente alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il rapper e star del cinema statunitense sarà il "corrispondente speciale" per la NBC Universal. Seguirà e commenterà i giochi, che prenderanno il via dal prossimo 26 luglio.

Snoop Dogg alle Olimpiadi: "Porterò il mio stile"

"Sono cresciuto guardando i Giochi Olimpici e sono entusiasta nel vedere gli incredibili atleti a Parigi. È una celebrazione di abilità, dedizione e ricerca della grandezza", ha dichiarato Snoop Dogg in un comunicato stampa. "Avremo delle competizioni incredibili e, naturalmente, io porterò lo stile di Snoop nel mix. Saranno i Giochi Olimpici più epici di sempre, quindi rimanete sintonizzati e non perdete tempo. Eleviamo, festeggiamo e rendiamo indimenticabili questi Giochi, facciamo esplodere la competizione e facciamo in modo che i migliori brillino come l'oro. Pace e amore Olimpico, capito?".