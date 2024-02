Sicurezza Olimpiadi, furto a Parigi: cosa conteneva la chiavetta rubata

PARIGI - Allarme rientrato a Parigi per il furto di un computer e di diverse chiavette Usb , sottratte a un a un ingegnere del municipio della capitale francese. In prima battuta si temeva infatti che all'interno dei dispositivi ci fossero dati sensibili sulle prossime Olimpiadi ma, come riportato dalla stampa francese, fortunatamente le chiavette non contenevano nessun piano sulla sicurezza di Parigi 2024.

Furto a Parigi, le note del municipio e della Procura

Come riportato in una nota dal municipio di Parigi: "Dai primi controlli è emerso che il lavoratore non era in possesso di alcuna informazione relativa all'organizzazione e allo spiegamento delle forze dell'ordine durante i Giochi Olimpici e Paralimpici". Anche la Procura francese ha confermato la tesi del municipio di Parigi specificando che: "La chiavetta conteneva solo note relative al traffico a Parigi durante le Olimpiadi e non dati sensibili sui piani di sicurezza".