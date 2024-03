Cio, niente cerimonia d'apertura a Parigi 2024 per atleti russi e bielorussi

LOSANNA (SVIZZERA) - Gli atleti russi e bielorussi non potranno partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terranno la prossima estate a Parigi. Lo ha annunciato il Cio, specificando che gli atleti neutrali di entrambi i Paesi "non parteciperanno alla parata delle delegazioni e delle squadre durante la cerimonia di apertura poiché si tratta di atleti individuali": così il direttore del Comitato olimpico internazionale, James McCloud, dopo una riunione del consiglio esecutivo tenutosi in data odierna nel quartier generale di Losanna. Verrà comunque data agli atleti l'opportunità di vivere l'evento senza però sfilare con le altre delegazioni. La decisione in merito alla partecipazione di russi e bielorussi alla cerimonia di chiusura verrà invece presa in una fase successiva.