Sport e Autismo verso Parigi 2024, Shevchenko: "Grazie per l'impegno"

Istituzioni impegnate nel sociale, medici attivi sul campo, ricercatori, atleti e squadre, tutti insieme - oltre 200 persone - a tingere simbolicamente di blu il Salone d’Onore del Coni, a Roma, per la “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo”. L'obiettivo di sensibilizzazione dell’evento ‘Sport e Autismo: l’inclusione viaggia veloce anche verso Parigi 2024’, in corso di svolgimento a Palazzo H, nella casa dello sport italiano, è alto, ambizioso e al tempo stesso concreto. Durante il dibattito tra esperti si è collegato da remoto anche l'ex campione del Milan Andrij Shevchenko, oggi presidente della federcalcio dell'Ucraina, per manifestare il proprio sostegno: “Vi invio questo messaggio per sostenere la consapevolezza sull’autismo. L’idea di portare un gruppo di ragazzi a vedere le Olimpiadi di Parigi è fantastico. Grazie per l’impegno preso, forza ragazzi e forza lo sport”. Il progetto citato da Sheva, che porterà dei ragazzi con autismo ai Giochi di questa estate, è ideato da Progetto Aita.