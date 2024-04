Incredibile Minisini escluso dalle Olimpiadi di Parigi: non partirà con l'Italia

Un'esclusione che fa rumore: Giorgio Minisini, nuotatore artistico plurimedagliato, non partirà con l'Italia per le Olimpiadi di Parigi perché, spiega il dt Patrizia Giallombardo, "il doppio misto (specialità del campione azzurro, con dieci medaglie iridate e altrettante continentali) non è nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico". Minisini parteciperà invece ai prossimi Europei di Belgrado.