Parigi 2024, la cerimonia della Fiamma Olimpica

ATENE (Grecia) - Cento giorni all’inizio dei Giochi di Parigi 2024, si accende il Sacro fuoco di Olimpia. L’antica fiamma prende di nuovo vita, è la prima tappa di un lungo viaggio che porterà la fiaccola ai quattro angoli della Grecia, per attraversare poi in lungo e in largo la Francia concludendo il proprio viaggio a Parigi. La cerimonia della Fiamma Olimpica si terrà alla presenza della presidente della Repubblica greca, Katerina Sakellaropoulou, della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, della segretaria di Stato francese per la francofonia e i partenariati internazionali, Chrysoula Zacharopoulos, e del presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach, che sarà accolto dal presidente del Comitato olimpico ellenico, Spyros Kapralos.