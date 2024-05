Pancalli: "Salvato dallo sport. Io al Coni? Avviserei Malagò"

Dissacrante, divertente, a volte brutale, con se stesso («Non cerco poltrone, quella me l’ha data il Padreterno e ha le ruote») e con gli altri («Ho 60 anni, se vieni a parlare con me devi essere preparato, altrimenti ti sgamo subito»). Disinnesca Vannacci citando Pertini («Combatto la tua idea ma mi batto perché tu possa esprimerla»). Respinge al mittente le voci più o meno maligne («Mi rimproverano di non essere decisionista ma a me piace creare i presupposti per andare tutti insieme nella stessa direzione»). Si scalda quando la politica non fa quello che dovrebbe: «Perché questi affari qui - e prende in mano lo smartphone - sono una rovina che costringe tutti a cercare consenso immediato mentre bisognerebbe lavorare per le generazioni future. E non chiamatela retorica». Ma anche divertente, tutte le volte che può: «Perché in fondo resto un cazzaro che fa battute da spogliatoio».

Luca Pancalli è da 24 anni presidente del Comitato Italiano Paralimpico, quando ancora non si chiamava così: «Io vengo da lì», e indica il poster accanto alla porta del suo studio: «Federazione Italiana Sport Handicappati. Quello nel poster sono io». Laureato in Legge, nelle sue mille vite è stato anche commissario straordinario della Federcalcio. Da sempre innamorato dello sport.

«Perché mi ha salvato la vita. Subito dopo l’incidente (nel 1981, cadendo da cavallo in una gara di pentathlon moderno, ndr) il mio problema non era non poter più camminare ma non poter più fare sport. Quando ho visto un ragazzo in carrozzina giocare a basket mi si è aperto il mondo».

Un nuovo inizio.

«O forse proprio l’inizio. Senza quella disgrazia sarei stato un idiota qualsiasi. Io mi sono salvato e ogni giorno lavoro per dare un’opportunità a tutti quei ragazzi che, come me, sono usciti da casa guardandosi gli addominali allo specchio e sono tornati su una sedia a rotelle».

Una battaglia quotidiana.

«Combattuta restando fedele a me stesso. Quando mi sono laureato io, anni fa, l’esame era una sciocchezza. Il problema era arrivarci: scale, barriere architettoniche, l’imbarazzo di chi ti diceva “provi con l’ascensore lì dietro”. Si può dire? Mi sono fatto proprio il mazzo. Oggi per fortuna le cose sono diverse».

Merito di Pancalli.

«Merito di tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. E’ vero che ho dedicato la mia vita al riconoscimento dei nostri diritti attraverso lo sport ma non l’ho fatto da solo e questo va oltre il mondo strettamente paralimpico. L’abbiamo fatto anche rischiando e uscendo anni fa dall’ombrello del Coni. Ho passato notti insonni e non sapete quanti buffetti sulle guance ho ricevuto dai politici di turno».

A proposito di Paralimpiadi.

«Parigi chiuderà un ciclo. Veniamo dai successi di Tokyo e il confronto sarà inevitabile. Ma avremo la delegazione più grande di sempre, passando da 115 a 135 atleti con prevalenza femminile, è già un bel risultato. Vale per me quanto una medaglia».

Il bilancio di tanti anni è…

«Straordinario. Non dite che è merito mio ma neanche che è frutto del caso. Io avevo un progetto, nel 2000, e l’ho realizzato grazie a un grande lavoro di gruppo. Siamo passati dalla Federazione Sport Handicappati agli atleti con le divise dei Corpi dello Stato, che non devono chiedere ferie per gareggiare. Oggi abbiamo i campus per i bambini, 20 atenei e 700 istituti scolastici convenzionati con il Cip. E sì, vinciamo anche medaglie alle Paralimpiadi. Ma, paradossalmente, è un dettaglio: conta quello che si fa per gli altri e per il sistema Paese. Vengono dall’estero per capire come abbiamo fatto, forse siamo stati bravi».

Lo sport, ancora una volta, è avanti e unisce. Chi glielo spiega a Vannacci?

«Che grande democrazia è l’Italia se c’è qualcuno che può dire liberamente certe cose… il mondo è bello perché è vario. Una cena con lui? Ma che mi chiedete… Però, perché no. In fondo sono cattolico e penso che bisogna dialogare con tutti».

Dopo Parigi 2024?

«Parlerò con i miei collaboratori. Valuterò anche aspetti personali e prenderò delle decisioni. Mi piacerebbe essere impegnato nel mondo dello sport».

Pancalli, un giorno, ministro.

«Seeee, m’incazzerei con le retoriche che non sono seguite dai fatti. Guardiamo alla scuola e all’educazione motoria: la battaglia è lì e non nell’inserimento della parola “sport” nella Costituzione. Bisogna fare il salto di qualità, ma senza mettere in discussione il sistema sportivo vincente del Coni e del Cip».

L’indipendenza dello sport dalla politica va molto di moda in questi giorni.

«Lì forse anche il mondo dello sport ha le sue responsabilità. Andatevi a guardare il trattato di Lisbona, del 2009, dove si comincia a parlare del valore sociale dello sport in Europa. Probabilmente dovevamo farci trovare pronti. E in mezzo mi ci metto anche io»

Pancalli presidente del Coni che unisce tutto lo sport, olimpico e paralimpico.

«Deve esserci l’obiettivo di arrivare a un’unica grande famiglia dal punto di vista culturale, pratico e gestionale. I processi riformatori vanno guidati con intelligenza».

I presupposti ci sono?

«Oggi nel Cip ci sono già 35 federazioni olimpiche che curano le discipline paralimpiche. Questa contaminazione è la mia più grande soddisfazione. E con Milano Cortina stiamo lavorando in grande sintonia».

Quindi si candida?

«Sono alla ricerca di un progetto, non di una poltrona. Quella me l’ha data il Padreterno e ha le ruote. Sono un uomo delle istituzioni, ho imparato ad ascoltare e mettermi in discussione. Per questo, se e quando deciderò qualcosa, il primo a saperlo se dovesse riguardare il Coni sarà il presidente Malagò. Dobbiamo tutti imparare a recuperare il rispetto istituzionale e a metterlo in pratica per primi».

La vera rivoluzione è…

«Normalizzare, uscendo dalla logica del consenso immediato, alzando il livello della discussione»

Ecco la retorica.

«Sono argomenti tacciati di retorica e filosofia ma veri. Se recuperassimo la capacità di guardare a qualcosa di normale, avremmo un Paese migliore. Prendiamo Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, sulla sedia a rotelle per la poliomelite. O l’ex ministro delle finanze tedesco, Schauble, in carrozzina anche lui ma teneva sotto scacco l’economia di mezza Europa. Guardate alla testa e non al contorno. Partendo da qui, il resto è una conseguenza: prima si sceglie la direzione da prendere, poi si trovano le persone giuste. Con o senza Pancalli».

Il futuro del mondo paralimpico?

«Mi piacerebbe veder consolidato questo progetto e che possa diventare un esempio per la gestione della cosa pubblica: noi abbiamo intercettato il mondo del sociale, della scuola, della sanità, della riabilitazione e della salute. Abbiamo fatto tutto prima di Sport e Salute, in house».

Il 9 settembre, a Paralimpiadi finite, sarà contento se…

«Se tutta la delegazioni italiana, al di là delle medaglie, sarà soddisfatta di quello che ha fatto».

Il percorso di Pancalli al Cip è finito?

«Gli obiettivi che mi ero prefissato 24 anni fa, e sono tanti, sono stati realizzati. C’è altro da fare, però gli asset sono disegnati. Può essere che sia finito il mio momento ma non per spinta propulsiva perché questo è il mondo che amo, quanto perché ciascuno di noi deve interrogarsi se la propria persona può essere ancora utile. E’ una riflessione che ho bene aperta nella mia testa. Se mi è rimasta una sfida è quella di accompagnare una nuova generazione di giovani atleti-dirigenti che hanno tanto da dare al movimento paralimpico».