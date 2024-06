Olimpiadi diretta, Italia da Mattarella: Jacobs, Tamberi e i portabandiera LIVE dal Quirinale

Dopo la fine degli Europei di Atletica di Roma 2024 , gli atleti azzurri iniziano a prepararsi per i Giochi Olimpici di Parigi . Prima della partenza la squadra italiana prenderà parte alla cerimonia al Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà la bandiera italiana agli alfieri azzurri, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo . Segui la cerimonia in diretta.

11:50

Tamberi, dedica speciale: "Ringrazio mia moglie"

"Indosseremo l'azzurro per rappresentare le nostre radici e la nostra storia. Il nostro successo potrà portare felicità a e gioia nelle case degli italiani. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare qui, ma in particolare ringrazio con tutto il mio cuore la mia amatissima moglie, che mi è stata al fianco per 15 anni consentendomi di diventare l'uomo che sono oggi, l'alfiere della Nazionale Italiana. Le donne e gli uomini che scegliamo di avere al fianco per il viaggio chiamato vita possono renderci migliori, e io oggi guardandomi allo specchio posso affermarlo con certezza. Senza di lei non sarei stato all'altezza di questo ruolo e non potevo esimermi dal dichiararlo pubblicamente. Grazie".

11:46

Tamberi: "Voglio ridurre la distanza tra atleti e tifosi"

"Ricordo le ultime parole che ho rivolto agli italiani, di vedere noi atleti non solo come esecutori di prestazione ma a degli ambasciatori di valori, degli esseri umani che stanno facendo di tutto per portare più in alto possibile l'Italia nel mondo. È fondamentale ridurre il divario tra noi e i tifosi. Con Arianna porterò la bandiera della Nazione più unita al mondo. Vorrei cogliere questa occasione per darle la mia parole che faremo di tutto per rendere lei e tutto il Paese orgogliosi di noi: non ci faremo mai schiacciare dalla paura di non essere all'altezza".

11:43

Tamberi: "Abbiamo fatto un'impresa storica"

Tocca a Gianmarco Tamberi: "Un piacere immenso essere qui oggi. Ci tengo a ringraziare il Presidente per essere stato presente ai campionati europei, siamo riusciti in un'impresa storica raddoppiando il nostro record. La ringrazio personalmente per aver assistito alla mia gara. A 2.29 avrà tremato e io con lei, ma dentro di me sapevo che non potevo tornare a casa senza l'oro".

11:41

Errigo: "Rappresenterò le mamme e le donne"

"Continuo a fare quello che amo di più, ma ho avuto bisogno di tanto aiuto, di tutta la mia famiglia. Senza di loro avrei dovuto scegliere tra le due cose. Voglio rappresentare le mamme e le donne, che continuiamo a lottare per realizzare i nostri obiettivi. Non abbandonate ciò che siete, credete in ciò che desiderate sempre. Gianmarco e io sventoleremo con onore la bandiera. Italiani il sogno Olimpico non è solo degli sportivi, esultate con noi e se andrà storto non siate troppo crudeli: ce la stiamo mettendo tutta per rendervi orgogliosi".

11:37

Errigo emozionata: "Mi sento più matura"

Tocca ad Arianna Errigo, visibilmente emozionata: "Essere qui con voi è un'emozione immensa. Fatico ancora oggi a descrivere, non ho ancora realizzato cosa è successo. Con la scherma ho vissuto tante emozioni, ma la vita me ne ha regalate altre due: i miei gemelli che adoro. Ha cambiato la mia vita da atleta, è stata dura e la stanchezza è senza fine. Le responsabilità si moltiplicano, però ce l'ho fatta e di questo sono fiera. Sono tornata in tempi record, ho dato il massimo e ora eccomi qui a rappresentare il mio Paese alla quarta Olimpiadi. Mi sento più matura grazie alla mia maternità". Poi si ferma, commossa e tra gli applausi dei presenti.

11:33

Mattarella consegna la bandiera tricolore

Sul palco Tamberi ed Errigo hanno ricevuto il tricolore dal capo dello Stato. Salgono poi Mazzone e Sabatini, portabandiera per le Paralimpiadi.

11:32

Abodi: "Ringrazio gli allenatori"

"Ringraziamo allenatori, tecnici, maestri, che hanno scoperto e coltivato il talento in questi atleti. Lei affiderà la bandiera e il cuore del paese a questi quattro portabandiera. Va riconosciuto anche questo aspetto: sentite il peso della responsabilità e il piacere di rappresentarci".

11:31

Abodi: "Prime Olimpiadi con lo Sport in Costituzione"

"È la prima edizione dei Giochi dopo l'ingresso dello Sport in Costituzione. Il valore educativo e sociale dell'attività sportiva che lo Stato riconosce ha in questi atleti la massima consacrazione e li ringrazio per l'impegno in questi anni, pieni anche di sconfitte educative che insegnano come va vissuta la vita".

11:27

Abodi: "Lo sport contribuisce alla felicità"

Segue l'intervento del Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Presidente la ringrazio per la sua umanità nei confronti dello sport e dei giovani. Penso alla felicità, una condizione che cercheremo di promuovere. Rimarrà negli occhi di molti l'abbraccio con Tamberi di due giorni fa, che testimonia tutti i suoi sentimenti e dell'intera Nazione nei confronti del mondo dello sport. Io credo che la felicità debba avere delle chiavi e lo sport è un grande contribuente. A questi Giochi ci sarà nuovamente il pubblico, non è secondario e l'abbiamo dato quasi per scontato dopo quanto accaduto quattro anni fa".

11:24

Pancalli: "Voleremo in alto come Tamberi"

Segue l'intervento del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: "Qualche anno fa nessuno avrebbe detto che questi ragazzi avrebbe avuto il fisico per fare l'atleta. Ora sfido qualcuno a dire il contrario. Dobbiamo volare in alto come Tamberi, punteremo a fare il massimo e andremo a Parigi con le nostre storie e tante emozioni. Spero di riuscire a rendere lei orgoglioso del movimento Paralimpico e di farla sorridere".

11:20

Errigo, l'intervista esclusiva: "Tamberi e le Olimpiadi, vi dico tutto"

Parigi sarà la quarta volta ai Giochi, questa volta da portabandiera assieme a Gimbo: "Ma chi me lo doveva dire... Sapevo di avere i requisiti ma ero già contenta delle telefonate degli amici che sentivano fare il mio nome". LEGGI TUTTO

11:19

Malagò su Tamberi: "Il nostro capitano"

"Tamberi ha dimostrato dopo l'oro olimpico non solo di essere il numero uno al mondo ma di essere un vero capitano. È un trascinatore, ieri è rimasto ad abbracciare tutti gli atleti, sarà lui il capitano di questa squadra. Mattarella la medaglia più bella sarà la sua presenza e il suo affetto che ogni giorno ci dimostra".

11:16

Malagò elogia Errigo: "Il nostro simbolo"

"Arianna Errigo è la dimostrazione di tutto quello che ogni atleta donna vorrebbe fare ed essere: risultati di alto livello, marito fantastico e non ha rinunciato al sogno della maternità. A distanza di 15 mesi torna in pedana e si riconferma campionessa del mondo. Lei è il simbolo di qualcosa che vogliamo rappresentare: le problematiche della poca capacità o appeal delle nuove generazioni allo sport, del tema dell'impiantistica e del gap demografico sempre più evidente".

11:13

Malagò: "Puntiamo a migliorare il record"

"A Tokyo abbiamo fatto record, a Parigi possiamo e vogliamo battere quel risultato. Ancora malcontati, a seconda di come andranno le qualificazioni, ma ci siamo messi in condizioni di essere ottimisti. Vogliamo rimanere nella Top 10 mondiale e in terra di Francia vogliamo rimanere la prima Nazione in Europa come numero di medaglie vinte, già ottenuto a Tokyo. Tutto parte da lei Presidente e viviamo con orgoglio la sua vicinanza. Io spero che riuscirà a tagliare uno spazietto per vedere la prima giornata di gare e le assicuro che sapremo darle delle soddisfazioni. Celebriamo il lavoro di tanti anni e degli atleti e di due persone che conosco bene: Errigo e Tamberi".

11:12

Malagò emozionato: "Grazie Presidente Mattarella"

Inizia a parlare il Presidente del CONI Giovanni Malagò: "Buongiorno e grazie Presidente. È la terza volta in un mese che ci accoglie qui al Quirinale. Ci ha regalato la sua presenza per due meravigliose serate, con i ragazzi e le ragazze dell'atletica che le hanno onorate. È una testimonianza della sua sensibilità e conoscenza dello sport. Per qualcuno questo modello è una debolezza, e qualche Nazione l'ha abbandonato. Io ho sempre sostenuto il contrario e questa è diventata la nostra forza. Bisogna investire e credere in sport che non hanno una forte tradizione o risultati alle spalle. Ma se vengono supportati portano ad ottenere qualcosa di inimmaginabile. Le nostre associazioni sono la base di tutto. Ringrazio il nostro eccellente sistema di cooperazione, con la preparazione olimpica. Abbiamo creato una Nazione i cui risultati sono veramente all'attenzione di ricerca e studio".

11:03

Quirinale, mostrato un filmato sulle scorse Olimpiadi

La cerimonia inizia con un filmato riassuntivo dei grandi successi ottenuti a Tokyo 2020.

11:01

Mattarella saluta gli atleti azzurri

Il Presidente della Repubblica saluta e stringe la mano ai quattro portabandiera e a Marcell Jacobs, presente in prima fila. Ora suona l'inno di Mameli.

10:58

Quirinale, arrivato Sergio Mattarella

L'ultimo ad arrivare è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che darà il via alla cerimonia.

10:51

Quirinale, sta per iniziare la cerimonia

Si respira aria di Giochi Olimpici a pochi minuti dall'inizio della cerimonia, che vedrà Sergio Mattarella consegnare il tricolore agli atleti azzurri.

10:44

Italia, il trionfo agli Europei di Atletica

Gli atleti azzurri voleranno a Parigi forti del loro trionfo agli Europei di Atletica, con il primo posto nel medagliere per distacco.

Italia: 11 medaglie d'oro, 9 medaglie d'argento, 4 medaglie di bronzo; totale 24.

10:33

Quirinale, arrivati Abodi e Malagò

Arrivati al Palazzo del Quirinale il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

10:29

Cerimonia al Quirinale, le parole di Errigo

Arianna Errigo, tre medaglie alle Olimpiadi, si è espressa così sulla nomina di portabandiera per i Giochi di Parigi: "Sono emozionata ma felice. Riconoscimento migliore non esiste".

10:22

Quirinale, presente Marco Mezzaroma

Presente per la cerimonia anche Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute.

10:21

Quirinale, presente Mario Pescante

Presente per la cerimonia anche Mario Pescante, ex vicepresidente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

10:17

Quirinale, gli atleti si preparano per la cerimonia

Gli atleti azzurri iniziano a sedersi all'interno del Palazzo del Quirinale. Manca poco all'inizio della cerimonia con il Presidente Sergio Mattarella.

10:15

Quirinale, come seguire la cerimonia in tv

La cerimonia al Quirinale, con Sergio Mattarella che consegnerà la bandiera italiana agli atleti azzurri, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 10:50.

10:05

Iapichino argento, emozionante abbraccio con Fiona May

Tra le atlete presenti al Quirinale ci sarà anche Larissa Iapichino, fresca vincitrice della medaglia d'argento nel salto in lungo. La giovane azzurra è stata protagonista di un momento emozionante insieme alla mamma Fiona May. LEGGI TUTTO

9:56

Quirinale, Tamberi e Errigo entrano per le prove

La cerimonia inizierà tra circa un'ora, intanto Tamberi e Errigo sono entrati per le prove generali dell'evento. Al fianco dell'atleta azzurra c'era il marito e allenatore Luca Simoncelli.

9:54

Quirinale, applausi per Tamberi e Jacobs

Gli atleti azzurri arrivati al Quirinale sono stati accolti dagli applausi della gente, specialmente per Jacobs e Tamberi chiamati a difendere i loro ori olimpici a Parigi.

9:53

Tamberi annuncia: "Parigi ultima Olimpiade"

Dopo il trionfo agli Europei di Roma, Tamberi ha parlato in conferenza stampa: "Sono ossessionato dal vincere le Olimpiadi. Ma farne un'altra dopo Parigi no". LEGGI TUTTO

9:48

Quirinale, arrivato Tamberi con la moglie

Presenti al Quirinale anche Gianmarco Tamberi, fresco vincitore dell'oro europeo nel salto in alto, e la moglie Chiara Bontempi.