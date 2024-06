Paltrinieri, che dedica d'amore alla fidanzata Rossella Fiamingo: "Soffro per lei"

ROMA - Due cuori e un’Olimpiade. Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno entrambi in gara ai prossimi Giochi di Parigi. I due fanno coppia fissa ormai da diversi anni, ma per la prima volta riusciranno a condividere completamente l’emozione di un’ Olimpiade . “E’ bello avere questa possibilità - sottolinea Gregorio Paltrinieri alla presentazione del Settecolli - la viviamo benissimo. A Tokyo non c’era la possibilità di seguire la gara dell’altro o dell’altra perché c’erano le misure contro il covid , e non c’era la possibilità di seguire le gare dell’altro”.

Una coppia a Parigi, la dedica di Paltrinieri a Rossella Fiamingo

A distanza di un inedito triennio olimpico la situazione è cambiata, e si aprono nuovi scenari per la coppia di atleti. “Quest’anno probabilmente ce la faremo a vivere un’Olimpiade insieme - ammette Paltrinieri - è un'avventura molto stimolante, viviamo le stesse cose anche se poi effettivamente gli sport sono diversi e le circostanze sono diverse. Ci aiutiamo molto. Soffro più per le sue gare che per le mie: quando è lei che sta tirando, mi arrabbio, mi arrabbio tanto. Non su di lei, ma su altre situazioni. Sento più una gara sua che una gara mia: e non sto scherzando”.